EXPOSITION JEAN-JACQUES CALLAC – HORS NORMES Béziers, 2 avril 2022, Béziers.

EXPOSITION JEAN-JACQUES CALLAC – HORS NORMES Béziers

2022-04-02 15:00:00 – 2022-04-02 18:00:00

Béziers Hérault

Jean-Jacques Callac est un artiste peintre qui a découvert la peinture à l’encaustique il y a 25ans. Au fil du temps, sa peinture a évolué pour alterner entre le figuratif et l’abstrait. Les œuvres de l’artiste sont toujours une explosion de formes et de couleurs, vives et chatoyantes, dans lesquelles il exprime son amour de la nature, des animaux, des éléments et des humains, entre réalité et fantastique.

Entrée libre.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 2 avril à partir de 15h.

+33 9 53 87 84 70

