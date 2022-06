Exposition Jean Dubuffet « Humeurs vençoise » Vence Vence Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Exposition Jean Dubuffet « Humeurs vençoise »
Musée de Vence, Vence
30 juin 2022 - 13 novembre 2022

Jean Dubuffet à vécu et travaillé à Vence de 1955 à 1961, puis y a séjourné régulièrement jusqu'en 1966.

info@museedevence.com +33 4 93 24 24 23 https://www.museedevence.fr/

