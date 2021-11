EXPOSITION JEAN DIEUZAIDE: 60 ANS DE PHOTOGRAPHIE Toulouse, 4 décembre 2021, Toulouse.

EXPOSITION JEAN DIEUZAIDE: 60 ANS DE PHOTOGRAPHIE Place des Jacobins COUVENT DES JACOBINS Toulouse

2021-12-04 – 2022-03-06 Place des Jacobins COUVENT DES JACOBINS

Toulouse Haute-Garonne

2.5 EUR DIEUZAIDE CONNU ET INCONNU

L’exposition propose à la fois des oeuvres bien connues du public comme La petite Fille au lapin, Le chapeau de mon père sur la musique de ma mère et des photographies peu présentées, voire jamais exposées.

Une relecture de l’oeuvre a permis de mettre en lumière des facettes moins explorées, de découvrir des oeuvres pourtant sélectionnées par le photographe, mais qui sont restées le plus souvent dans ses cartons comme Hommage à Moussorgsky, Citrouille, Dialogue chez mes beaux-parents à Tarbes ou bien encore Parachutisme. Une attention particulière est dédiée à des photographies prises en reportage où Dieuzaide laisse en suspension le décisif et met à distance l’événement.

DES OEUVRES DES REPORTAGES ET DES ARCHIVES

Elle offre 148 oeuvres, et 81 documents dont la plupart proviennent du fonds Jean Dieuzaide conservé au archives municipales de Toulouse. Des planches contact, des contacts agrandis, des livres, des périodiques, des films mettent en perspective l’oeuvre et ses conditions d’élaboration dans le contexte artistique et culturel des Trente Glorieuses et des décennies suivantes. Les oeuvres dites artistiques et les photographies de reportage sont différenciées dans leur présentation sur les cimaises alors que les archives prennent place dans des vitrines

Retrospective à l’occasion du centenaire de sa naissance Grand photographe français, Jean Dieuzaide a œuvré toute sa vie à la reconnaissance de son art. À l’occasion du centenaire de sa naissance, la Mairie de Toulouse lui consacre une grande exposition rétrospective au Couvent des Jacobins !

