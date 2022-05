Exposition Jean de Lattre de Tassigny Maison du patrimoine Masevaux Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Exposition pour le 70e anniversaire de la mort de Jean de Lattre de Tassigny

Visite libre de l’exposition montée par le Souvenir Français et la Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux à l’occasion du 70e anniversaire de la mort du général Jean de Lattre de Tassigny.

Libérateur de la vallée de Masevaux en novembre 1944 à la tête de la Première Armée française, de Lattre de Tassigny était déjà présent dans la vallée lors des combats de la Première Guerre mondiale.

