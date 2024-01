Exposition Jean Daniel Cadinot Centre lgbtqi+ Paris IdF Paris, jeudi 1 février 2024.

Du jeudi 01 février 2024 au jeudi 29 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Pionnier du cinéma X, aventurier de la libération homosexuelle et témoin privilégié du Paris underground des années 1960 et 1970 qui vit les marginalités s’exprimer au grand jour. Jean Daniel Cadinot : une existence tout entière tournée vers la recherche de liberté.

Connu pour être l’un des plus célèbres réalisateurs de films

pornographiques homosexuels, Jean-Daniel Cadinot (1944-2008) est avant tout un

photographe dont le travail est singulier. Ses tirages originaux mettant en

valeur le nu masculin sont aujourd’hui très recherchés, notamment en Europe et

aux Etats-Unis. Conservées depuis son décès par son ayant-droit, ses archives

photographiques demandent à être diffusées auprès des nouvelles générations qui

s’intéressent à ces images.

Venissage le 4 février à 19h00.

Exposition proposée à l’occasion de la sortie du livre « Sous l’objectif de / Under the lens of Cadinot » aux éditions Hors Champs.

Centre lgbtqi+ Paris IdF 63 rue Beaubourg 75003 Paris

Contact : refculture@centrelgbtparis.org

