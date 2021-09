Exposition : Jean-Claude Fournier les traits d’un conteur Brest, 18 septembre 2021, Brest.

Exposition : Jean-Claude Fournier les traits d’un conteur 2021-09-18 – 2021-10-30 Maison de la Fontaine 18, rue de l’Eglise

Brest Finistère

Jean-Claude Fournier est un auteur de bande dessinée que l’on ne présente plus. Créateur du sympathique Bizu, il a repris Spirou à la suite du grand Franquin pour dix albums devenus des classiques. De 1972 à 1986, il illustre les pages été de Ouest France et invente l’inspecteur Limier. Il réalise pour le journal Spirou en 1996, une nouvelle série avec Zidrou au scénario, Les Crannibales.

Toujours curieux, il a fait évoluer son trait vers un style plus réaliste tout en cultivant un regard bienveillant sur le monde qui l’entoure. Les albums tels que Les Chevaux du Vent avec Christian Lax au scénario et plus récemment, Plus près de toi avec Kris en sont les parfaits exemples.

Ouverture du mardi au samedi de 14h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.

Entrée gratuite et uniquement sur inscription -> 02.98.00.82.48 culture-animation@mairie-brest.fr

Ouverture exceptionnelle dans le cadre des Rencontres brestoises de la BD : dimanche 19 Septembre : 14h30 à 18h30

Rencontre des artistes avec le public :

Samedi 18 et dimanche 19 Septembre : 14h30 à 18h30 (sur inscription).

+33 2 98 00 80 80 http://maisondelafontaine.brest.fr/

