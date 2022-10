Exposition Jean-Charles Gautier Beaussais-sur-Mer, 17 octobre 2022, Beaussais-sur-Mer.

Exposition Jean-Charles Gautier

2022-10-17 – 2022-11-05

L´enfant de Fréhel est un adepte de l´art pictural peut-être le plus subtil et le plus capable

d´agir par lui-même sur la sensibilité et la pensée.

Quand à vingt ans il couche ses premières couleurs sur la toile, il le fait par révolte : j´ai choisi la peinture plutôt que la parole pour m´exprimer.

Ébéniste de formation, il séjourne à Paris et fait une rencontre déterminante avec l´œuvre de Dubuffet. Les premières années il expose en France puis décide de partir en Allemagne, marché de l´art oblige.

Ses toiles font le bonheur de collectionneurs et passionnés d´art en France et dans le monde.

Il est installé depuis 2008 à St Briac dans son atelier galerie.

L´important à ses yeux est la composition, la couleur et le travail de matières. Depuis 10 ans il a créé une série de tableaux intitulé : les crevettes. »

Peindre, repeindre et encore peindre, allez au plus profond de soi, jusqu´aux portes du sensible ou la frontière n´a plus raison d´être. C´est toute cette liberté dont on nous parle tant mais qu´on ne trouve qu´au fond de soi.’ Jean-Charles Gautier.

+ ateliers mixtes enfants-parents 8-10 ans

+33 2 96 88 60 68

