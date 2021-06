Exposition « Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) ». Musée Hébert, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Tronche.

Exposition « Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) ».

Musée Hébert, le samedi 3 juillet à 10:00

### Une exposition remodelée et prolongée jusqu’au 8 novembre 2021 Sculpteur célèbre du second Empire (1852-1870), Jean-Baptiste Carpeaux connaît une carrière aussi brillante que brève, étroitement liée au règne de Napoléon III. Formé à la fin du Romantisme, marqué par Géricault et Delacroix, Carpeaux associe dans ses œuvres un réalisme et une expressivité qui renouvellent la sculpture du XIXe siècle. Celui que l’on connaît comme « le sculpteur du sourire » a inventé un style tout empreint de mouvement et de vie. Dans le cadre de sa prolongation, l’exposition remodelée propose près de quarante sculptures, plus d’une quinzaine de tableaux et dessins, dont certains sont mis en résonnance avec des œuvres ou des souvenirs d’Hébert et de son amie fidèle, la princesse Mathilde, cousine de l’empereur. Présentée dans l’espace d’exposition « De l’autre côté », la découverte des œuvres se clôture avec la restitution d’un salon de la princesse Mathilde. Une plongée au cœur de l’effervescence artistique du XIXe siècle.

Accueil selon les conditions sanitaires en vigueur. Port du masque obligatoire.

Jean-Baptiste Carpeaux connaît une carrière de sculpteur aussi brillante que brève, liée au règne de Napoléon III. Ses œuvres réalistes et expressives renouvellent la sculpture du XIXe siècle.

Musée Hébert Chemin Hébert, 38700 La Tronche La Tronche Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T22:00:00