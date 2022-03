Exposition Jean ARENE Jardin médiéval Uzès Catégories d’évènement: Gard

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin médiéval

Jean Arène, né à Marseille le 11 septembre 1929 nous a quitté le 20 mars 2020. Il nous a laissé une œuvre fondamentale, maillon de la chaîne du cru, il manquerait à la famille provençale s’il n’existait pas, il a honoré la Provence forte et entière en peignant et dessinant.

tarif plein : 7€ / tarif réduit : 3€ / Gratuit moins de 12 ans

« Peindre c’est bloquer un instant de vie, en se disant que chaque seconde est un miracle, » Jean Arène. Jardin médiéval Impasse Port Royal, Uzès, Gard, Occitanie Uzès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T13:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

