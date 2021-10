Toulon Toulon Toulon, Var Exposition – Jean Aicard, une vie de rencontres Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

Exposition – Jean Aicard, une vie de rencontres Toulon, 23 octobre 2021, Toulon. Exposition – Jean Aicard, une vie de rencontres 2021-10-23 – 2021-02-20 Chapelle Médiathèque Chalucet 5 rue Chalucet

Toulon Var Toulon Exposition réalisée par les Archives Municipales de la Ville de Toulon, dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition de Jean Aicard. Vernissage vendredi 22 octobre à 11h30. +33 4 94 36 81 78 https://mediatheques.toulon.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Toulon, Var Autres Lieu Toulon Adresse Chapelle Médiathèque Chalucet 5 rue Chalucet Ville Toulon lieuville 43.12782#5.92678