Exposition Je vous écris de Benoît Labre Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes, mardi 13 février 2024.

Exposition Je vous écris de Benoît Labre Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes 13 février – 5 mars

Début : 2024-02-13 14:00

Fin : 2024-03-05 18:00

Du 13 février au 5 mars vous pourrez découvrir une exposition intitulée « Je vous écris de Benoît Labre », une association du quartier qui travaille auprès d’un public fragilisé.

Cette exposition est l’occasion de rendre visibles les invisibles. Il est le fruit du travail de Michel Urvoy, ex éditorialiste chez Ouest France qui a écrit et illustré plusieurs dizaines de lettres-témoignages à partir de rencontres avec des volontaires, vivants ou ayant vécu dans les différentes structures de l’association Benoît Labre.

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 rue Saint Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine