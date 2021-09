Saint-Thélo Chapelle des Saint-Anges Côtes-d'Armor, Saint-Thélo Exposition « Je tisse ma toile » Chapelle des Saint-Anges Saint-Thélo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Thélo

Exposition « Je tisse ma toile » Chapelle des Saint-Anges, 18 septembre 2021, Saint-Thélo. Exposition « Je tisse ma toile »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle des Saint-Anges

Quatre artistes textiles : Paulette Patout (29), Isabelle Dumont-Fillon (60), Linda Malem (75) et Chantal Mermet-Guyenet (01) ont répondu à l’appel de l’association Mémoire en Demeure les invitant à “tisser leur toile”. Découvrez les toiles issues du concours de Mémoire en Demeure “Je Tisse ma toile” Chapelle des Saint-Anges 22460, Saint-Thélo Saint-Thélo Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

