Exposition: Je suis tout un jeu, 21 novembre 2022



2022-11-21 – 2022-12-10 Un parcours sous forme d’exposition-jeu à explorer avec les tout-petits. jeux de cache-cache, tunnels, tapis, coussins pour explorer nos émotions, nos sensations, nos états.

Jeu réalisé par Anne Letuffe, autrice illustratrice

