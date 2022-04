Exposition “Je suis rivière” Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre, 14 avril 2022, Arcueil.

Visite de l’exposition “Je suis rivière” —————————————- ### Du 14 avril au 28 avril La Bièvre a été recouverte puis réouverte. Nina Luec a fait de cette rivière une femme, allégorie de la rivière, dans sa BD, qui remonte son cours à la recherche d’un homme. Nina propose dans cette exposition plusieurs thèmes: la faune, la flore, les blanchisseuses, la réhabilitation… Visite libre sans réservation : 10h à 12h et 14h à 17h – du jeudi 14 au samedi 16 avril – du mardi 19 au vendredi 22 avril – du mardi 26 au jeudi 28 avril **On peut réserver pour une visite spéciale avec l’artiste le Samedi 23 avril 2022 -14h30 ; A partir de 8 ans** Visite de l’exposition “Je suis Rivière”, BD autour de la Bièvre, par l’autrice et illustratrice Nina Luec La Bièvre, rivière urbaine prenant sa source à Bouviers et se jetant dans la Seine, a été tellement polluée au XVIIIe et XIXe siècle qu’elle a posé des problèmes de santé publique. Elle a été recouverte sur une bonne partie de son parcours. Nina Luec a fait de cette rivière sacrifiée une femme, Louise, allégorie de la rivière, qui remonte son cours à la recherche d’un jeune homme. La BD se termine sur la réhabilitation de la rivière et sa réouverture à plusieurs endroits. Nina Luec propose dans cette exposition plusieurs thématiques : la faune, la flore, le travail des blanchisseuses, la réhabilitation de la rivière…Que vous pourrez découvrir dans cette exposition”. [https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/agenda/visite-de-lexposition-je-suis-riviere-5067](https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/agenda/visite-de-lexposition-je-suis-riviere-5067) Maison de l’Environnement – 66 rue de la Division du Général Leclerc – Arcueil

Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne



