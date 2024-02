Exposition: « Je ne suis pas ce que tu vois de moi » à la Fondation Francès Senlis, jeudi 5 octobre 2023.

Exposition: « Je ne suis pas ce que tu vois de moi » à la Fondation Francès Senlis Oise

Du jeudi 5 octobre 2023 au mardi 6 février 2024, la Fondation présente Je ne suis pas ce que tu vois de moi, une exposition articulée autour de plusieurs regards portés sur le corps, le féminisme et le genre. Partant d’une installation réalisée par Ashley Hans Scheirl et Jakob Lena Knebl, elle se fait le relai de regards discursifs, mettant en lumière des expressions du corps et du genre négociées en marge des cadres imposés par les sociétés hétéronormatives et hétérosexistes.

Parmi les artistes exposé·e·s Marina Abramović, Kader Attia, Romain Bernini, Jonny Briggs, Michael Ray Charles, Nina Childress, Tracey Emin, Nina Mae Fowler, Nan Goldin, Oda Jaune, Lebohang Kganye, Phumzile Khanyile, Jakob Lena Knebl, Senzeni Marasela, Roghayeh Najdi, Nazanin Pouyandeh, Valérie Oka, Ashley Hans Scheirl, Amadou Sanogo, Sandy Skoglund, Mircea Suciu, Jeanne Vicérial, Bri Williams, Philemona Williamson…

Ouverture exceptionnelle les samedis 20 janvier et 3 février 2024 !

Inscription obligatoire. Réservez gratuitement votre visite via la billetterie en ligne.0 .

27 Rue Saint-Pierre

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France contact@fondationfrances.com

