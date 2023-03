EXPOSITION : JE ME RÊVE DES MURMURES, ICH TRÄUME MIR DIE MURMELN Sarreguemines Catégories d’Évènement: Moselle

Moselle L’exposition est en partenariat avec le Festival Migrations et le Printemps du Dessin 2023.

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est, de la Région Grand Est, du Département de la Moselle, du Fonds Citoyens Franco-Allemand.

Les deux artistes Nina MOULIN et Toni STAKENKÖTTER se sont rencontrées en 2021 lors d’un atelier à Aix-en-Provence. Outre le médium de la peinture et du dessin, elle partagent également un intérêt pour leur voisin respectif.

Comment la culture et la langue peuvent-elles influencer la perception de son propre environnement est l’une des questions qui se posent lors d’une correspondance par cartes postales entre les deux artistes.

L’espace d’exposition sous les combles du Castel Coucou présente des fragments de leurs échanges, de leurs esquisses, mais aussi des recherches picturales et des formats créés ensemble. Le lieu du grenier dégage souvent une atmosphère qui invite à l’exploration, l’apparition et à la dissimulation. Elle accompagnera les visiteur(euse)s et suscitera un dialogue sur les mystères de la nature. infos@castelcoucou.fr +33 7 61 41 06 06 http://www.castelcoucou.fr/ Nina Moulin et Toni Stakenkötter

