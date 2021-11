Exposition – Je gagne en épaisseur Saint-Brieuc, 12 novembre 2021, Saint-Brieuc.

Exposition – Je gagne en épaisseur Galerie Raymond Hains 9 Esplanade Georges Pompidou Saint-Brieuc

2021-11-12 – 2021-12-17 Galerie Raymond Hains 9 Esplanade Georges Pompidou

Saint-Brieuc 22000

[Exposition de Clémence Estève]

Que je ferme les yeux ou que je les ouvre en grand, que j’en cligne un pendant que l’autre reste fixe, que je mette mon corps par-dessus ou par-dessous la couette : je gagne toujours en épaisseur.

Quoi qu’il arrive je me stratifie, je me superpose, je me couche après couche l’une sur l’autre : quoi qu’il arrive je m’ajoute.

Dans la société du 7/7, la transparence est de mise : architectures de verre, open spaces, objets en veille…

Clémence Estève choisit de se tourner vers les espaces de l’intime, du repos, où l’on ne se soucie plus d’être vu ; les zones de retrait, de lâcher prise, de contemplation et d’oisiveté.

Et si s’abandonner à la lassitude pouvait ouvrir d’autres voies de résistance et faire naître de nouvelles formes de résilience ?

(Ouvert du mercredi au dimanche)

+33 2 96 01 26 56

