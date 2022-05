Exposition “Je est un autre” Jean-Luc Curabet Charleville-Mézières, 14 mai 2022, Charleville-Mézières.

2022-05-14 – 2022-05-14

Clin d’œil à Arthur RIMBAUD et sa fameuse lettre à Paul Demeny de 1871.Proximité de la Galerie entre la Maison des ailleurs (où résida le poète) et le Musée qui lui est dédié, cette célèbre “Lettre du voyant” épouse parfaitement l’univers de Jean-Luc CURABET et ses Âmes égarées, l’artiste comme le poète nous entraine entre altérité et identité dans cette œuvre désormais bien connus des amateurs d’art qui traverse chronologie et médiums avec humour et dérision où côtoient les questionnements plus existentiels de la condition humaine, de l’insolite et de l’absurde, du progrès et de l’environnement.Pour Cette exposition, le vernissage aura lieu pour la première fois en nocturne à l’occasion de la nuit des Musées (20h 23h).Les Âmes égarées est une série d’oeuvres réalisées par l’artiste depuis plusieurs années avec une technique mixte qui mêle, photographies vintages anonymes numérisées sur plaques d’aluminium et redéployées dans un contexte contemporain par un audacieux travail à l’acrylique.

+33 6 86 75 80 88 http://www.galeriestacklr.com/

