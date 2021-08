Sens Orangerie des Musées de Sens Sens, Yonne Exposition “Je dessine le temps, tu peins l’instant” Orangerie des Musées de Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Orangerie des Musées de Sens

Les Musées de Sens, en partenariat avec la Fondation Guardini à Berlin, accueillent cet été les artistes Ulrike Seyboth et Ingo Fröhlich à l’Orangerie des Musées de Sens et dans la cour du Palais des Archevêques. Les lignes tracées à la craie blanche et les interstices tout en vibrations du dessin d’Ingo Fröhlich répondent aux explosions de couleurs et de cercles des tableaux et des collages d’Ulrike Seyboth – surprenante coïncidence de régularités irrégulières.

Gratuit | masque obligatoire

Accès libre à l’exposition “Je dessine le temps, tu peins l’instant” à l’Orangerie Orangerie des Musées de Sens 135 rue des Déportés et de la Résistance, 89100 Sens Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

