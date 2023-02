Exposition JC Polien Galerie de l’Ancienne Poste Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs EUR 0 0 JC Polien présente une sélection de 38 portraits inédits de personnes connues ou moins connues. Qu’est-ce qui prime dans un portrait photo, la personnalité du modèle ou celle du photographe ? Qu’ils soient célébrité ou quidam, JC Polien met en évidence sa vision des personnages qu’il photographie et révèle ce qu’il y a de remarquable en eux en les réunissant dans la même exposition. Qu’il fréquente les coulisses de la Rodia, de Détonation, les petites fugues ou les quartiers de la ville où les gens lui ouvrent la porte pour des séances souvent improvisées, il décèle ce qu’un regard ordinaire ne voit pas et organise des scènes magiques qui donnent du caractère au désuet, de la noblesse au familier. Exposition JC Polien Galerie de l’Ancienne Poste 98 Grande Rue Besançon

