Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire Morannes sur Sarthe-Daumeray Ils sont attachés avec passion à leur métier, nourrissent les Hommes et forgent nos paysages. Ces femmes et ces hommes sont agriculteurs en Anjou. Pour cette exposition, ils ont ouvert les portes de leur exploitation…mais aussi de leur jardin secret. Cette série de portraits, accompagnée de poèmes, a été réalisée par l’Association pour la sauvegarde de l’espace rural.

Pour voir l'exposition au complet, RDV du 4 au 14 mai au Potager de la Grande Maison à Daumeray, route de Morannes, le mercredi de 17h à 19h et le samedi de 9h à 12h30. Exposition photos des paysans du coin, pleine de poésie… +33 6 13 06 36 54

Pour voir l'exposition au complet, RDV du 4 au 14 mai au Potager de la Grande Maison à Daumeray, route de Morannes, le mercredi de 17h à 19h et le samedi de 9h à 12h30.

