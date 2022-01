Exposition – Jardins précieux Langueux, 5 février 2022, Langueux.

Exposition – Jardins précieux Rue de Boutdeville La Briqueterie Langueux

2022-02-05 – 2022-05-15 Rue de Boutdeville La Briqueterie

Langueux Côtes d’Armor Langueux

Sculptures, céramiques et installations avec Hélène Loussier, Marie Rancillac, Eliane Monnin, Jenni Fauvette, Florence Lemiegre, Douce Mirabaud et Coccolithes.

Ode à la beauté et à la diversité des plantes, l’exposition rassemble sept artistes dont les œuvres en terre, céramique, métal et végétal s’offrent à voir au sein du musée et dans le parc de la Briqueterie et celui de Saint-Ilan.

Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, les humains sont obligés de repenser leur rapport aux plantes et aux animaux. L’exposition « Jardins précieux » offre aux visiteurs une plongée dans le beau, le rare et le commun, l’effervescence et l’intime, le fragile et le robuste.

briqueterie@sbaa.fr +33 2 96 63 36 66

