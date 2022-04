[Exposition] Jardins Flottants Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Découvrez un jardin autrement, avec l'artiste japonais Akira Inumaru qui propose l'exposition temporaire « Jardins flottants », au musée Michel Ciry à Varengeville-sur-Mer (Espace Créations). Grâce à la distillation solaire, Akira Inumaru apprivoise la lumière et révèle la beauté des plantes. Un véritable processus empreint de patience et de poésie qui invite le public à découvrir la nature autrement.

+33 2 32 90 01 52 http://www.museemichelciry.com/

