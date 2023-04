Exposition – Jardin Noir Square de la Tour Saint-Jacques Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Exposition – Jardin Noir Square de la Tour Saint-Jacques, 5 avril 2023, Paris. Du mercredi 05 avril 2023 au lundi 08 mai 2023 :

.Tout public. gratuit

« Jardin noir » est la traduction littérale du nom Haut-Karabagh ou Artsakh. Terre historiquement arménienne, rattachée de force à l’Azerbaïdjan par le pouvoir soviétique en 1921, le Haut-Karabagh est l’arène d’un conflit qui dure depuis la chute de l’URSS et qui oppose l’État d’Azerbaïdjan aux 150 000 Arméniens de la région. Cette exposition offre un aperçu du long travail documentaire réalisé par le photographe et réalisateur Alexis Pazoumian auprès des habitants de cette région. Jardin Noir présente l’étrange réalité de la vie dans le Haut-Karabagh, comme un écho à ce nom oxymorique : le jardin, lieu de vie coloré, porte ici la couleur du deuil. Ce projet veut comprendre les habitants de cette région, embrasser leurs espoirs, leurs craintes, leur destin, leur lutte pour l’indépendance et part d’une simple question : pourquoi, après des années de troubles, ces derniers demeurent engagés dans cette cause ? Pour la majorité d’entre eux, continuer à vivre ici est un acte de résistance. Raconter leur histoire a pris la forme chez Alexis Pazoumian d’un impératif personnel : il fallait donner un visage à ce peuple martyr, sans rien perdre de la douceur qui les habitent, et de l’humanité qui les animent. Square de la Tour Saint-Jacques 39, rue de Rivoli 75004 Paris Contact :

Alexis Pazoumian

