2022-03-03 – 2022-03-31

2022-03-03 – 2022-03-31

Niederbronn-les-Bains

Une exposition poétique d'aquarelles, de gravures et de collages de Corinne Bach sur le thème du jardin. « Le jardin nous invite à une autre temporalité. Dans un jardin, le temps ralentit, il est palpable. Entre le semis et la récolte, il y a le temps de l'attente. Observation, patience, contemplation ou méditation nous reviennent naturellement. J'ai toujours été une "glaneuse" : ici ou là je ramasse une trouvaille, de petits trésors naturels. J'ai souhaité cette exposition d'abord comme un hommage et puis comme une balade dans un Jardin de curiosités. »

