EXPOSITION « JARDIN-MONTAGNE » CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens, samedi 10 février 2024.

EXPOSITION « JARDIN-MONTAGNE » CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens Haute-Garonne

De Toma Dutter.

… La nature nous met face à l’inattendu.

Mais je garde de moi les seules choses que je ne peux modifier totalement, mes gestes.

Et il est forcément question de gestes dessinés, par le bois et par le trait au crayon…

— Toma Dutter

Un voyage dans les Pouilles l’an passé, cette région d’Italie du sud aux villes blanchies à la chaux dans les collines, aiguise, renforce le regard de Toma Dutter sur l’architecture et la nature. Aujourd’hui, ses carnets de dessins affirment les lumières rasantes, amplifient la valeur cinématographique de son œuvre. Ses ébauches de constructions bâties sur le papier expriment une récurrence de son art ; une végétation par laquelle l’homme recueille apaisement et la multiplicité de plaisirs voluptueux inattendus. Les personnages, d’apparence solitaire retrouvent unicité avec le monde. Un trait délicat, des ombres fragiles en émouvants mouvements filtrent les formes organiques, la densité des forêts. Tout est si clair alors que, dans la lumière tout bouge.

Toma Dutter dessine et produit une façon d’habiter le monde, dans lequel des objets et des matières en situations scéniques et architecturales traversent un scénario en dessins grands formats, en animations et installations. Pour ce faire, il mixe les matières premières, assemble encore et toujours rochers, tissus ou encore armatures en bois. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-06-08

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

L’événement EXPOSITION « JARDIN-MONTAGNE » Saint-Gaudens a été mis à jour le 2024-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE