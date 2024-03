Exposition « Jardin des songes » au musée Georges de Sonneville Musée Georges de Sonneville Gradignan, vendredi 12 janvier 2024.

Exposition « Jardin des songes » au musée Georges de Sonneville Du 12 janvier au 3 mars, découvrez l’exposition d’Anne Clavel au Musée Georges de Sonneville. 12 janvier – 3 mars Musée Georges de Sonneville Entrée libre et gratuite

Début : 2024-01-12T14:00:00+01:00 – 2024-01-12T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-03T14:00:00+01:00 – 2024-03-03T18:00:00+01:00

Du 12 janvier au 3 mars, le musée Georges de Sonneville accueille « Jardin des songes », une exposition d’Anne Clavel.

L’artiste nous convie à entrer dans un monde imaginaire et théâtral, tout à la fois féérique et étrange. Dans cet univers flottant, l’humain, l’animal et le végétal s’entremêlent pour donner naissance à des créatures hybrides ou à des objets indéfinis.

Près de 65 œuvres sont présentées à travers les salles du Musée sous forme d’installations.

Le musée Georges de Sonneville est ouvert au public les mercredis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés, de 14h00 à 18h00.

Entrée libre.

Activités gratuites : livrets-jeux pour les 7/10 ans, un « Chercher/Trouver » pour les enfants de 3 à 6 ans

Réception des groupes sur rendez-vous.

Renseignements au : 05 56 75 28 03 ou 05 56 75 34 28

Musée Georges de Sonneville 1 rue de Chartrèze, 33170 Gradignan Gradignan 33170 Sabatey Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556752803 https://www.gradignan.fr/culture/musees/musee-de-sonneville-396.html

