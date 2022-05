Exposition “Jardin d’empreintes” – visites commentées espace d’exposition Phil’Arts Fillière Catégories d’évènement: Fillière

Une médiatrice culturelle vous fera découvrir les oeuvres de l’artiste Martine Edard, éco-artiste travaillant à partir des plantes de son jardin. [https://www.commune-filliere.fr/philarts-jardin-dempreintes/](https://www.commune-filliere.fr/philarts-jardin-dempreintes/) Deux visites commentées gratuites de l’exposition “jardin d’empreintes” par une médiatrice culturelle. espace d’exposition Phil’Arts thorens-glières Fillière Thorens-Glières Haute-Savoie

