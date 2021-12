Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Exposition – Jardin d’Eden, d’Alain Thomas Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Exposition – Jardin d’Eden, d’Alain Thomas Saint-Brieuc, 14 janvier 2022, Saint-Brieuc. Exposition – Jardin d’Eden, d’Alain Thomas Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc

2022-01-14 – 2022-03-05 Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc Chef de file de la peinture naive-primitive, Alain Thomas est un peintre de l’imaginaire qui enchante les foules !

Découvrez son jardin d’Eden.

Ouvert du lundi au vendredi et le samedi matin. Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc

