Exposition : "Japon" Hommage au manga 17, rue Irénée Carré Charleville-Mézières

2022-05-31 – 2022-06-04

17, rue Irénée Carré Charleville-Mézières Ardennes Charleville-Mézières Pendant tout le mois de juin, la librairie associative Plume et Bulle se met à l’heure japonaise avec une exposition hommage au manga “Kenshin Le vagabond”.Plongez dans le Japon du XIXe siècle. Animations tout au long du mois: ateliers d’origami, présentation de JU JITSU Traditionnel et présentation de Bonsaï. +33 3 24 33 53 62 http://www.plumeetbulle.fr/ 17, rue Irénée Carré Charleville-Mézières

