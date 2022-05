Exposition Jany Allano

Exposition Jany Allano, 18 juin 2022, . Exposition Jany Allano

2022-06-18 – 2022-06-19 Jany a pris des cours aux Beaux-Arts de Brest. Elle a commencé a exposé en 1985. Actuellement, elle se diversifie dans les dessins à l’encre, crayon, mine, aquarelles, pastels, huiles, acryliques et peintures sur porcelaine. adjointe-maire-benoit.marilyne@laforest.bzh +33 6 56 85 14 65 Jany a pris des cours aux Beaux-Arts de Brest. Elle a commencé a exposé en 1985. Actuellement, elle se diversifie dans les dessins à l’encre, crayon, mine, aquarelles, pastels, huiles, acryliques et peintures sur porcelaine. dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville