EXPOSITION JANO COURTYARD BY MARIOTT MONTPELLIER Montpellier, mercredi 10 janvier 2024.

EXPOSITION JANO COURTYARD BY MARIOTT MONTPELLIER Montpellier Hérault

L’Hôtel Courtyard by Mariott accueille l’artiste Jano jusqu’au 10 mars 2024, son univers s’inspire de la mer et des films d’époque, vous pouvez retrouver ses œuvres dans tout l’établissement.

L’entrée est libre, pas de réservations requises.

Présentation de l’artiste

JANO est né en 1966, artiste peintre , il est passionné par la mer et inspiré par les films cultes de sa génération comme « l’aventure c’est l’aventure » ou « les dents de la mer ».

JANO n’a jamais désiré entreprendre une formation artistique, c’est un artiste. Il a choisi de découvrir la peinture en étant le maître de ses projets. Il a testé de nombreuses techniques, jusqu’à trouver son geste, sa personnalité artistique. Il s’exprime avec une grande spontanéité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10

fin : 2024-03-10

105 Place Georges Frêche

Montpellier 34070 Hérault Occitanie

