Exposition: Jane Evelyn Atwood CC Leclerc Tempo Pau, vendredi 12 janvier 2024.

Depuis plus de quarante ans, Jane Evelyn Atwood explore la condition humaine avec un engagement qui force l’admiration. Fascinée par les personnes hors normes et par la notion d’exclusion, elle pénètre des mondes que la plupart d’entre nous ignorent ou décident d’ignorer.

Née en 1947, Jane Evelyn Atwood est une photographe franco-américaine. Lauréate de nombreux prix, elle est reconnue pour son travail au long cours auprès des prostituées de la rue des Lombards, à Paris, et sur les enfants aveugles à travers le monde.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 10:00:00

fin : 2024-04-06 19:00:00

CC Leclerc Tempo Avenue Louis Sallenave

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

