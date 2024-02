Exposition Jaleh Talebpour Rue du Péré Bressuire, dimanche 17 mars 2024.

La Ville de Bressuire accueille une exposition de Jaleh Talebpour, artiste iranienne.

Artiste iranienne diplômée de l’Université des Arts de Téhéran, Jaleh Talebpour habite maintenant en France, à Poitiers, où elle a installé son atelier. Elle vit depuis longtemps de son art et a exposé à plusieurs reprises ses œuvres aussi bien en Iran qu’en Europe.

Se nourrissant de différents éléments qu’elle collecte au fil du temps comme des photos, des objets, ou encore des écrits de poésie ou de philosophie, Jaleh Talepour se raconte, elle et les autres, son environnement, les blessures et la mémoire, l’intimité du quotidien. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:30:00

fin : 2024-03-17 18:30:00

Rue du Péré Chapelle St Cyprien

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine service.culturel@ville-bressuire.fr

