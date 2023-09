Exposition « J’ai une famille » Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée Paris, 10 octobre 2023, Paris.

Du mardi 10 octobre 2023 au dimanche 18 février 2024 :

À l’occasion de la saison Asie au Palais de la Porte Dorée, le Musée national de l’histoire de l’immigration propose deux expositions inédites. L’une est consacrée à l’histoire et à la diversité des migrations d’Asie de l’Est et du Sud-est, l’autre, à la manière dont l’expérience migratoire a marqué 10 artistes de l’avant-garde chinoise.

L’exposition

L’exposition J’ai une famille

présente les œuvres d’artistes contemporains d’origine chinoise qui se

sont installés en France au cours des années 1980-1990, au moment où la

politique de réforme et d’ouverture de la Chine et la fin de la Guerre

froide dessinaient un nouvel ordre mondial.

Alors que leurs œuvres traduisent avec une grande diversité leur

parcours de migration et leurs réactions face à un monde en mutation,

ces artistes forgent en France un réseau d’amitiés solidaires,

partageant des expériences et des destins similaires face à l’isolement,

à l’adversité, parfois au racisme. Leurs histoires sont singulières

mais les convictions culturelles et artistiques qui les ont poussés à

l’exil, leurs cheminements communs, leurs affinités intellectuelles, les

relations qu’ils ont tissées, évoquent une famille.

L’exposition retrace sur plus de trente ans la trajectoire de ces

artistes, fédérés par Hou Hanru et Evelyne Jouanno, avec par date

d’arrivée : Yan Pei-Ming, Ru Xiao Fan, Chen Zhen, Jiang Dahai, Huang Yong Ping, Yang Jiechang, Shen Yuan, Wang Du, Du Zhenjun et An Xiaotong.

En trois décennies, ces artistes ont développé une approche critique,

inventé des langages innovants, contribuant de manière significative à

la transformation de la scène artistique contemporaine française et

internationale.

Commissariat de l’exposition

Hou Hanru

Commissaire d’exposition indépendant.

Evelyne Jouanno

Commissaire d’exposition indépendante.

Isabelle Renard

Directrice adjointe du Musée national de l’histoire de l’immigration.

Accompagnés de Chloé Dupont, assistante d’exposition au Musée national de l’histoire de l’immigration.

Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris

