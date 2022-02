Exposition – « J’ai l’impression que nous ne sommes plus au Kansas » Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Exposition – « J’ai l’impression que nous ne sommes plus au Kansas » Yvetot, 25 février 2022, Yvetot. Exposition – « J’ai l’impression que nous ne sommes plus au Kansas » Yvetot

2022-02-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-12 18:00:00 18:00:00

Yvetot Seine-Maritime « J’ai l’impression que nous ne sommes plus au Kansas » est la phrase que Dorothy (Le Magicien d’Oz, 1939) prononce lorsqu’elle découvre un pays magique en Technicolor. Cette exposition prend pour toile de fond cette histoire de paysages, de couleurs vives et de rencontres surprenantes pour présenter le travail des huit artistes qui collaboreront, en 2022, avec les écoles, collèges et lycées d’Yvetot et alentours dans le cadre de leurs résidences d’artistes en milieu scolaire (24ème édition du parcours ICONOCUBE). Avec Atelier McClane, Julie Chaffort, Antoine Duchenet, Morgane Fourey, Ludwick Hernandez, Eleonore Saintagnan, Maxime Verdier et Charlotte Vitaioli. Visites gratuites, accompagnées d’un.e médiateur.trice si vous le souhaitez. « J’ai l’impression que nous ne sommes plus au Kansas » est la phrase que Dorothy (Le Magicien d’Oz, 1939) prononce lorsqu’elle découvre un pays magique en Technicolor. Cette exposition prend pour toile de fond cette histoire de paysages, de… galerie.duchamp@yvetot.fr +33 2 35 96 36 90 https://www.galerie-duchamp.org/ « J’ai l’impression que nous ne sommes plus au Kansas » est la phrase que Dorothy (Le Magicien d’Oz, 1939) prononce lorsqu’elle découvre un pays magique en Technicolor. Cette exposition prend pour toile de fond cette histoire de paysages, de couleurs vives et de rencontres surprenantes pour présenter le travail des huit artistes qui collaboreront, en 2022, avec les écoles, collèges et lycées d’Yvetot et alentours dans le cadre de leurs résidences d’artistes en milieu scolaire (24ème édition du parcours ICONOCUBE). Avec Atelier McClane, Julie Chaffort, Antoine Duchenet, Morgane Fourey, Ludwick Hernandez, Eleonore Saintagnan, Maxime Verdier et Charlotte Vitaioli. Visites gratuites, accompagnées d’un.e médiateur.trice si vous le souhaitez. Yvetot

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Ville Yvetot lieuville Yvetot Departement Seine-Maritime

Yvetot Yvetot Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvetot/

Exposition – « J’ai l’impression que nous ne sommes plus au Kansas » Yvetot 2022-02-25 was last modified: by Exposition – « J’ai l’impression que nous ne sommes plus au Kansas » Yvetot Yvetot 25 février 2022 seine-maritime Yvetot

Yvetot Seine-Maritime