2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-07 12:00:00

Hettange-Grande 57330 Hettange-Grande Découvrez les œuvres de Jacques Le Douarin lors d’un weekend. Son médium de prédilection est l’aquarelle qu’il tente “d’apprivoiser avec délicatesse”. Il s’inspire du patrimoine local et des paysages qui le captivent au gré de ses promenades et voyages. Accueil Hettange-Grande

