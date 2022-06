Exposition – Jacques Grange

2022-07-05 – 2022-07-11 Découvrez les oeuvres uniques de peinture et sculpture de Jacques Grange. Sa démarche artistique est principalement basée sur l'hyper-réalisme, ce qui lui permet de coucher ses émotions sur ses toiles. Travaillant principalement l'acrylique au couteau, ses oeuvres sont spontanées, instinctives, dévoilant au final le reflet de l'instant « T ». Ne manquez pas les oeuvres de Jacques Grange, spontanées et uniques.

