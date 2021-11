EXPOSITION JACQUES FOURCADIER Paulhan, 7 décembre 2021, Paulhan.

2021-12-07 – 2022-01-15

Du 7 décembre au 15 janvier, la bibliothèque municipale Jeanne Grizard vous propose une exposition consacrée à Jacques Fourcadier. Ce plasticien mêle le dessin et la matière avec des portraits et des nus sur des panneaux de bois de récupération. La rencontre entre le support, rude et complexe, et l’immatérialité sensible du dessin, confronte la réalité et le désir.

Entrée libre. Vernissage le 13 décembre à 11h, puis exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

bibliothequemunicipale.paulhan@paulhan.fr +33 4 67 25 00 89

