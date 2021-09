Charolles Musée du Prieuré Charolles, Saône-et-Loire Exposition Jacques et Kira Molin Musée du Prieuré Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Charolles est connue pour sa faïencerie, installée depuis 1844 et qui a su s’adapter et se renouveler. Jacques et Kira Molin sont la quatrième génération de Molin à avoir été à la direction de celle ci. Cette exposition a pour objectif de rendre hommage à la créativité et à la modernité de leur création. Pour cela, Kira Molin nous a ouvert les portes de leur travail et de ses souvenirs, en nous prêtant plus d’une quarantaine de pièces. L’occasion de découvrir les émaux originaux, et les formes inventives mis au point par ce couple passionné. Une exposition consacrée au travail réalisé par la faïencerie de Charolles entre 1965 et 1989, sous la direction de Jacques et Kira Molin Musée du Prieuré 4 rue du Prieuré 71120 Charolles Charolles Saône-et-Loire

