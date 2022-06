Exposition – Jacques DUBUIT et Barbara DAEFFLER, 1 septembre 2022, .

Exposition – Jacques DUBUIT et Barbara DAEFFLER

2022-09-01 – 2022-09-11

Jacques DUBUIT

Styliste en bijouterie joaillerie pendant plus de 40 ans, amoureux de la Bretagne depuis ses premières vacances dans les années 50, Jacques Dubuit découvre les Côtes d’Armor dans les années 70 et y reste fidèle, se partageant entre Paris et Erquy.

Passionné par l’Ecole de Pont-Aven, les nabis comme Sérusier, Maurice Denis, Gauguin ainsi que certains peintres comme Derain et Matisse, il utilise une technique basée sur la gouache appliquée sur du carton qu’il découpe et colle sur des fonds aquarellés ou gouachés, le tout en traitant l’ensemble avec des couleurs vives, un peu comme les publicités des chemins de fer ou des compagnies maritimes dans les années 30 qui invitaient à passer des vacances, en Bretagne ou ailleurs.

Barbara DAEFFLER

Trouver dans l’argile, les grès de préférence, la trace des êtres vivants avant l’histoire et par le jeu des textures, des couleurs et le passage du feu, leur donner une présence mystérieuse.

Ses animaux, fascinants d’élégance et d’archaïsme, espèces parfois menacés, évoquent le lointain passé d’une paléontologie imaginaire. Le Bison Blanc, animal sacré de la prophétie des indiens Lakotas, ou les bœufs musqués arborent fièrement des marques d’érosion, de fossilisation comme des coquetteries sacrées. Les coléoptères se présentent tels des géants, menaçants ou parés de tatouages colorés.

La terre est une peau étirée jusqu’à ses limites, jusqu’aux premières fissures. Brute, elle s’adoucit avec la porcelaine, des oxydes, pigments, touches d’émail ou par enfumage, dans une recherche de contrastes.

La série des Zooanthropes, sculptures mi-humaines mi-animales figurent une réconciliation, ou de sereines retrouvailles entre l’homme et la bête. La zooanthropie ou thériantropie est un thème très ancien qui plonge ses racines dans le chamanisme. Les corps nus, héritiés de la sculpture grecque antique sont coiffés ou masqués d’une tête d’animal.

Inauguration/vernissage vendredi 2 septembre 2022 à 18h00

