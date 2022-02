Exposition Jacques Dominioni – Période Géométrique Galerie des Oubliés Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Une oeuvre explosive et terriblement joyeuse ! Cette exposition, dédiée à Jacques Dominioni met en lumière la période géométrique de l’artiste. Celle-ci s’étend de 1973 à 1995. Hors des modes et des courants de son époque, la démarche artistique de Jacques Dominioni s’inscrit dans une sorte d’immense hommage à certains mouvements du début du 20ème siècle. Son approche des mouvements du passé relève d’une profonde humilité. Il ne cherchait pas à être subversif ou précurseur à tout prix. Très exigeant, il a peint toute sa vie avec acharnement et nous livre une oeuvre féconde d’une grande qualité artistique. Spécialisée dans le milieu du 20ème siècle, la Galerie des Oubliés se consacre aux artistes qui ne sont pas reconnus à la hauteur de leur talent. Galerie des Oubliés 2 rue de Bréa Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

