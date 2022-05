Exposition “Jacques Clerc – sculpteur, graveur, éditeur” Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Crest Drôme EUR Rétrospective de cette figure majeure de l’art de la seconde moitié du XXe siècle dans la Drôme, balayant l’ensemble des techniques artistiques abordées par l’artiste au cours de sa riche carrière contact@centredartdecrest.fr +33 9 61 67 27 33 http://www.centredartdecrest.fr/ Place du Champs de Mars Centre d’Art Crest

