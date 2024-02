Exposition Jacques Callot, maître de la gravure au XVIIè siècle Ussel, mardi 26 mars 2024.

Exposition Jacques Callot, maître de la gravure au XVIIè siècle Ussel Corrèze

Le Musée du Pays d’Ussel vous invite à venir découvrir l’exposition « Jacques Callot, maître de la gravure au XVIIè siècle ». L’exposition vous fera voyager au XVIIe siècle, au temps de Richelieu, des Médicis et de l’Europe baroque.

Visites guidées de l »exposition 27 mars, 3 et 20 avril, 4 et 22 mai. .

Début : 2024-03-26 14:00:00

fin : 2024-06-01 18:00:00

18 Rue Michelet

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine accueil.musee@ussel19.fr

