EXPOSITION JACKY CRAISSAC Salle Jacky CRAISSAC, 19 septembre 2021, Escaudes.

**Association loi 1901 et reconnue d’intérêt général**, fondée le 05 janvier 201, **l’AMP JC** se consacre à la publication de l’œuvre complète de Jacky Craissac et au rayonnement de cette œuvre. **Musicien virtuose, créateur de ses instruments, d’une musique nouvelle, de l’école de transmission orale Son et Ryhme, peintre, écrivain et conférencier**, Jacky Craissac est pionnier dans son domaine : premier révélateur d’une esthétique nouvelle qui allie caractère ancestral et acoustique contemporaine et précurseur d’une pédagogie ancestrale. **Son œuvre protéiforme, véritable patrimoine qu’il a laissé à l’humanité** est le témoignage de son génie, de son approche philanthropique et transversale de l’art. **De nombreux écrits et aphorismes :** Une partie d’entre-eux a été publiée dans le premier ouvrage sur son œuvre _Jacky Craissac le silence est un son_ aux éditions Le Castor Astral en septembre 2017. Jacky Craissac nous plonge au cœur d’un langage issu de la transmission orale. **Artiste visionnaire,** ses écrits expriment son héritage ancestral ; d’autres relèvent de la philosophie, de la métaphysique, de ses découvertes sur l’être humain. La lecture de ces écrits sera associée à l’exposition qui lui est dédiée le dimanche 19 septembre 2021 dans le cadre de ces Journées Européennes du Patrimoine 2021.

Entrée libre, tout public.

La lecture des écrits de Jacky Craissac, publiés dans l’ouvrage le silence est un son paru aux éditions Le Castor Astral en 2017, sera associée à l’exposition Jacky Craissac.

Salle Jacky CRAISSAC 1 Mauriac 33840 Escaudes Escaudes Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00