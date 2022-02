[EXPOSITION] Jackie Gabus-Laforet & Joëlle Dumenil Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Houlgate

[EXPOSITION] Jackie Gabus-Laforet & Joëlle Dumenil Houlgate, 13 février 2022, Houlgate. [EXPOSITION] Jackie Gabus-Laforet & Joëlle Dumenil Place de la Gare Boulevard Louis Pillu Houlgate

2022-02-13 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-20 18:00:00 18:00:00 Place de la Gare Boulevard Louis Pillu

Houlgate Calvados Voyagez dans un univers haut en couleur : les artistes Jackie Gabus-Laforet et Joëlle Dumenil associent leurs talents de peintres le temps d’une exposition. Voyagez dans un univers haut en couleur : les artistes Jackie Gabus-Laforet et Joëlle Dumenil associent leurs talents de peintres le temps d’une exposition. +33 2 31 24 34 79 Voyagez dans un univers haut en couleur : les artistes Jackie Gabus-Laforet et Joëlle Dumenil associent leurs talents de peintres le temps d’une exposition. Place de la Gare Boulevard Louis Pillu Houlgate

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Houlgate Autres Lieu Houlgate Adresse Place de la Gare Boulevard Louis Pillu Ville Houlgate lieuville Place de la Gare Boulevard Louis Pillu Houlgate Departement Calvados

Houlgate Houlgate Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/houlgate/

[EXPOSITION] Jackie Gabus-Laforet & Joëlle Dumenil Houlgate 2022-02-13 was last modified: by [EXPOSITION] Jackie Gabus-Laforet & Joëlle Dumenil Houlgate Houlgate 13 février 2022 Calvados Houlgate

Houlgate Calvados