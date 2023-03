EXPOSITION : JABRUN, PEINTRE NUMÉRIQUE Nissan-lez-Enserune Nissan-lez-Enserune Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Nissan-lez-Enserune Découvrez les œuvres de l’artiste JABrun, peintre numérique, il se définit comme plasticien éclectique du réel.

Exposées dans notre espace culturel au caveau de Nissan.

Vernissage le jeudi 13 avril à 18 en présence de l’artiste Découvrez les œuvres de l’artiste JABrun, peintre numérique, il se définit comme plasticien éclectique du réel.

Vernissage le jeudi 13 avril à 18 en présence de l'artiste +33 4 67 37 00 31

