du samedi 2 avril au mercredi 27 avril à Café associatif la Coccinelle

Exposition « paysages » de Jaap Van Der Wal, du 2 au 28 avril à la Coccinelle. Le samedi 2 avril de 11h à midi : vernissage, rencontre avec l’artiste.

tout public • entrée libre

Jaap Van Der Wal expose à Allègre

2022-04-02T09:00:00 2022-04-02T12:00:00;2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T12:00:00;2022-04-09T09:00:00 2022-04-09T12:00:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T12:00:00;2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T12:00:00;2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T12:00:00;2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T12:00:00

Allègre Haute-Loire