Exposition IVOIRE IVOIRES Compiègne, 14 mai 2022, Compiègne.

Exposition IVOIRE IVOIRES Compiègne

2022-05-14 – 2022-09-18

Compiègne Oise Compiègne

0 Ivoire Ivoires Europe et Asie, IXe-XIXe siècles

Par la présentation des pièces remarquables des collections compiégnoises et des prêts des musées des Hauts de France et de Normandie,

l’exposition retrace les routes et dévoile les interprétations d’un matériau impérissable, à l’origine d’objets rituels, décoratifs ou utilitaires

qui ont marqué l’histoire de l’art et de l’artisanat du monde entier.

Ivoire Ivoires Europe et Asie, IXe-XIXe siècles

+33 3 44 20 26 04

Ivoire Ivoires Europe et Asie, IXe-XIXe siècles

Affiche Antonella Vaudru – photo Ch. Schryve

Compiègne

