Exposition « It’s all good ! » de Dans les dents ! Artazart Paris, jeudi 8 février 2024.

Du jeudi 08 février 2024 au lundi 01 avril 2024 :

dimanche

de 11h00 à 19h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi

de 10h30 à 19h30

.Tout public. gratuit

L’artiste Dans les dents s’installe à Artazart pour une exposition joyeuse et colorée !

Guillaume Denaud est un jeune illustrateur nantais connu sous le pseudo, un brin provoquant, de « Dans Les Dents ». Travaillant autant à la gouache qu’au feutre ou au digital, il nous entraîne dans un univers coloré, naïf et joyeux.

Très influencées par la pop culture, ses illustrations fourmillent de détails : architectures fantaisistes, plantes imaginaires et curieux animaux constituent ces mondes parallèles où la musique et le soleil sont toujours présents. « Happy day ! », « Nice to meet you », « What a wonderful world ! »… Ses personnages sont des générateurs d’optimisme qui déclarent combien la vie peut être belle.

Sa première exposition parisienne est une invitation à s’évader loin de la dureté du monde, là où nous pourrons dire, avec lui : « It’s all good ! ».

Rendez-vous jeudi 8 février à partir de 18h pour le vernissage de l’exposition “It’s all good” de Dans les dents !

Artazart 83 quai de Valmy 75010 Paris

Contact : https://artazart.com +33140402404 communication@artazart.com https://artazart.com/vernissage-de-lexposition-its-all-good-dans-les-dents-jeudi-8-fevrier-a-partir-de-18h/

